De Euronews

A Steppe Arena encheu-se de apoiantes da modalidade.

A próspera cidade de Ulã Bator, no coração da Mongólia, é conhecida pelas suas paisagens, tradições, mas também pelo amor ao judo.

A Steppe Arena encheu-se de apoiantes da modalidade para desfrutar do último dia do Grand Slam de Ulã Bator, a primeira prova que conta, por completo, no apuramento para os Jogos Olímpico Paris2024 (26 de julho a 11 de agosto).

Na final da categoria de -90kg, Mikhail Igolnikov conquistou uma vitória tática sobre Erlan Sherov, do Quirguistão.

Foi condecorado por Mohammed Meridja, Diretor de Educação e Coaching da Federação Internacional de Judo (FIJ).

Inbar Lanir triunfa na categoria de -78kg

A multidão ficou encantada em receber as estrelas do judo, como a atual campeã mundial da categoria de -78kg, Inbar Lanir.

Combateu na primeira competição desde que conquistou o título mundial, no mês passado, e parecia estar imparável.

Dois arremessos poderosos garantiram o ouro no Grand Slam, dominando a rival japonesa. A atleta partilhou a alegria com a sua equipa.

Recebeu as medalhas da mão de Armen Bagdasarov, Diretor de Arbitragem Principal da Federação Internacional de Judo.

“Eles são incríveis, realmente amam o judo, não importa o país. Claro que torcem pela Mongólia, mas só gostam de um bom espetáculo de judo. É muito bom competir aqui”, disse Inbar Lanir.

Gonchigsuren Batkhuyag: o herói da casa

Gonchigsuren Batkhuyag, da Mongólia, foi o herói da casa no último dia do Grand Slam.

Na meia-final bateu o rival russo Arman Adamian com enormes contra-ataques.

Na final impôs-se sobre a lenda do judo Varlam Liparteliani e deixou a multidão em êxtase ao executar mais uma vez um contra-ataque brilhante.

Foi condecorado por Tsagaan Puntsag, Presidente do Conselho da Steppe Arena.

“Estou realmente sem palavras por ter este apoio incrível do público. Estou muito feliz por conquistar o meu primeiro ouro no Grand Slam Gold, e aqui na Mongólia, incrível”, confidenciou o judoca.

Tomita Wakaga: sucesso na categoria de +78kg

Na categoria de +78kg, Tomita Wakaba aguentou a israelita Raz Hershko e conquistou o 7º ouro do Japão no torneio.

As medalhas foram atribuídas por Moshe Ponti, Presidente da Associação de Judo de Israel.

Inal Tasoev, o homem do dia nos +100kg

Na categoria de +100kg, o campeão Inal Tasoev mostrou a sua classe, arremessando e garantindo imediatamente um bloqueio.

Recebeu as medalhas da mão de Ki-Young Jeon, diretor de arbitragem da Federação Internacional de Judo.

Os fãs lotaram o estádio durante três dias de judo incríveis e a equipa da casa esteve em alta.

O peso pesado Odkhuu Tsetsentsengel, da Mongólia, garantiu um final incrível no Grand Slam de Ulã Bator com mais uma medalha.