Bolsonaro afastado de cargos políticos até 2030

De Euronews com LUSA

Após a quarta sessão do julgamento que começou a 22 de junho, cinco juízes do TSE votaram pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro por oito anos e dois votaram contra.

Os juízes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retiraram os direitos políticos a Jair Bolsonaro durante os próximos oito anos. O prazo de inelegibilidade começa a contar a partir das eleições de 2022, o que leva a que o ex-presidente só se possa voltar a candidatar a um cargo político em 2030.

O antigo presidente foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Os juízes consideraram que Bolsonaro utilizou a sua posição para desqualificar o sistema eleitoral e semear dúvidas sobre a imparcialidade da Justiça quando tentava a reeleição.

Alexandre de Moraes, presidente do TSE e juiz do Supremo Tribunal Federal que tem em mãos vários casos relativos à tentativa de golpe de Estado em Brasília, foi o último a votar, com um discurso contundente contra Jair Bolsonaro.

"Recursos públicos, transmissão ao vivo, fartos ataques à justiça eleitoral, replicação de notícias fraudulentas com a intenção de influenciar e convencer o eleitor de que estaria sendo vítima de uma grande conspiração do poder judiciário”, começou por dizer o presidente do TSE.__"Toda a produção foi feita para que a TV Brasil divulgasse e a máquina existente de desinformação multiplicasse a desinformação para chegar ao eleitorado", denunciou o juiz.

Em julgamento estava também Walter Braga Netto, candidato de Bolsonaro a vice-presidente, tendo sido ilibado.

Bolsonaro, que tem 68 anos, só poderá concorrer a um cargo politico aos 76 anos. O antigo presidente já reagiu, disse que vai conversar com os advogados, e enviar um recurso para o Supremo Tribunal Federal.