Macron sublinha urgência do regresso à calma

De Euronews

Domingo com menos motins em França, mas marcado por ataque contra casa de autarca nos arredores de Paris

Depois da reunião de urgência, este domingo, Emmanuel Macron vai receber os presidentes do Parlamento e do Senado, bem como autarcas de mais de 220 comunas afetadas pelos motins dos últimos dias em França.

O presidente francês pediu aos seus ministros para "continuarem a fazer tudo para restabelecer a ordem e garantir o regresso à calma".

O dia de ontem ficou marcado pelo ataque com uma viatura contra a casa de um autarca nos arredores de Paris, que deixou a esposa do mesmo ferida com gravidade e motivou um apelo a "uma mobilização cívica" em frente às câmaras municipais do país esta segunda-feira.

A vaga de motins em França faz eco no estrangeiro e, este domingo, o chanceler alemão manifestou a sua preocupação depois de Macron adiar uma visita de Estado à Alemanha.

Olaf Scholz, chanceler alemão:"Somos bons amigos da França. Estamos em sintonia quando se trata de garantir que a União Europeia, que é tão importante para o nosso futuro comum, trabalha bem. É por isso que, claro, estamos a observar com preocupação e espero, e estou convencido, que o presidente francês vai encontrar formas de garantir que a situação melhore rapidamente."

Apesar das 78 detenções a nível nacional, a noite de domingo foi bastante menos agitada do que as precedentes. A avó do adolescente alvejado por um polícia - incidente na origem dos motins - fez um apelo à calma numa entrevista televisiva.