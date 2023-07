De euronews

Presidente dos EUA fez escala na capital inglesa a caminho da cimeira da NATO e foi recebido por Rishi Sunak e Carlos III

De Washington a Vílnius com escala em Londres. A caminho da cimeira da NATO, que começa esta terça-feira na Lituânia, Joe Biden fez uma paragem no Reino Unido onde se encontrou com Rishi Sunak.

Tratou-se do seu quinto encontro nos últimos cinco meses, pelo que não surpreende que o Presidente norte-americano tenha descrito as relações entre os dois países como "sólidas como uma rocha", ainda assim, foi um ponto de discórdia a dominar a conversa.

A polémica decisão norte-americana de enviar bombas de fragmentação para a Ucrânia foi tema incontornável, com o primeiro-ministro britânico a reiterar o compromisso do seu país com a convenção que proíbe este tipo de armamento.

De Downing Street, Biden seguiu para Windson para ser recebido pelo Rei Carlos III. Foi primeiro encontro entre os dois chefes de Estado desde a coroação do monarca, cerimónia onde o Presidente dos Estados Unidos primou pela ausência.

O encontro desta segunda-feira foi dominado por um tema de agrado para ambos, a luta contra as alterações climáticas.