Ex-médico da equipa de ginástica dos EUA esfaqueado na prisão

De Euronews

Larry Nassar encontra-se a cumprir pena de prisão perpétua por agressões sexuais contra 265 atletas

O antigo médico da equipa de ginástica dos Estados Unidos, Larry Nassar, condenado à prisão perpétua por agressões sexuais contra 265 atletas, foi esfaqueado na prisão de alta segurança de Sumterville, na Flórida.

Nassar foi atacado por outro detido, que lhe terá desferido uma dezena de golpes, no estômago e no pescoço, antes de ser "resgatado pelos guardas", de acordo com um responsável dos funcionários da prisão, que precisou que o antigo médico se encontra hospitalizado "num estado estável".