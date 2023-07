41 mortos e 9 desaparecidos por causa de chuvas torrenciais na Coreia do Sul

De euronews

As chuvas torrenciais provocaram inundações e deslizamentos de terra. A maior parte das mortes aconteceu num túnel onde várias viaturas ficaram presas.

Esta terça-feira, as equipas de resgate continuaram as buscas por nove pessoas ainda desaparecidas em deslizamentos de terra e inundações provocados por mais de uma semana de chuvas torrenciais na Coreia do Sul.

Há 41 mortos e 35 feridos. A maioria das mortes aconteceu num túnel onde vários veículos ficaram presos.

Quase 13 mil pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas e mais de 28 mil pessoas ficaram sem eletricidade.

Mais de 10 mil soldados foram mobilizados para ajudar nas operações de resgate.