De Luis Guita com

Putin culpa Ocidente pelo colapso de acordo de cereais do Mar Negro e ofereceu-se para fornecer cereais russos aos países africanos mais severamente afetados.

No primeiro dia da cimeira Rússia-África, Vladimir Putin culpou o Ocidente pelo recente colapso do acordo de cereais do Mar Negro, vital para a segurança alimentar de muitas nações africanas.

O acordo permitiu que tanto a Ucrânia quanto a Rússia exportassem cereais, sem medo de ataques. A Rússia não renovou o acordo alegando que não estava a ser tratada de forma justa.

"A Rússia concordou em participar deste chamado acordo, inclusive considerando as obrigações nele contidas de que os obstáculos ilegítimos ao fornecimento dos nossos cereais e fertilizantes aos mercados mundiais seriam removidos. E quero dizer a vocês que esta é uma assistência aos países mais pobres. Na verdade, não aconteceu nada do que discutimos e do que nos foi prometido," afirmou o Presidente russo, Vladimir Putin.

Putin ofereceu-se para fornecer cereais aos países africanos mais severamente afetados pelo colapso do acordo. Mas a ONU diz que ainda ficará muito aquém das necessidades.

A cimeira de dois dias em São Petersburgo é uma plataforma estratégica para a Rússia fortalecer as relações com um continente onde já exerce influência considerável.

Para aprofundar os laços, a Rússia oferece mais vagas universitárias para estudantes africanos.