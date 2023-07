Casal morre ao saltar de 10º andar para fugir às chamas

De euronews

Segundo os media alemães, os bombeiros tinham instalado um tapete de resgate, que é apenas adequado para saltos de até 16 metros de altura.

Duas pessoas morreram ao saltar do décimo andar de um prédio, em Berlim, na tentativa de fugir de um incêndio. Segundo os media locais, os bombeiros tinham um tapete de resgate instalado, adequado para salvar vítimas que saltem de até 16 metros de altura, mas o apartamento em chamas estava a 30 metros do chão. O casal não caiu no tapete e morreu no local.

Uma pessoa foi salva com a ajuda de uma autoescada. Ainda é desconhecida a causa do incêndio que destruiu quase completamente um apartamento, Os andares acima da fração em chamas foram invadidos pelo fumo e tiveram de ser evacuados.