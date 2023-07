De Euronews

Mateusz Morawiecki diz que um grupo de cem homens está na cidade bielorrussa de Grodno, perto da fronteira com a Polónia, e que o perigo está à espreita.

O alerta é do primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, que diz que uma centena de homens do grupo de mercenários Wagner estão perto da fronteira de Grodno, na Bielorrússia, a pouco mais de 20 quilómetros de distância da fronteira com a Polónia.

Morawiecki manifestou-se durante uma visita a uma fábrica em Gliwice, onde estão a ser reparados tanques Leopard usados pela Ucrânia.

"Certamente, este é um passo para um ataque híbrido em território polaco. Provavelmente estarão disfarçados de guardas de fronteira bielorrussos e ajudarão imigrantes ilegais a entrar na Polónia para desestabilizar o país."

O primeiro-ministro polaco defende que é melhor prevenir do que remediar perante o cenário de perigo próximo.

Estima-se que estejam na Bielorrússia mais de cinco mil homens do grupo paramilitar Wagner.