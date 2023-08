Cidadãos europeus continuam a sair do Níger

De Euronews

Chefes da defesa da África Ocidental estão reunidos na Nigéria para definir estratégias sobre formas de implementar uma possível operação militar.

Na capital do Níger, continua a retirada de cidadãos europeus. Na manha desta quarta-feira, um avião com cerca de 100 pessoas, na maioria italianos, aterrou em Roma.

A França, que tem cerca de 1.200 cidadãos a viver no Níger, também fretou aviões para retirar os cerca de 600 franceses que quiserem ser repatriados e outros cidadãos estrangeiros.

A saída dos cidadãos europeus do Níger acontece num contexto de forte pressão dos países do bloco da África Ocidental, que não excluem o uso da força contra a junta militar, se esta não devolver o poder às autoridades civis.

Entretanto, os chefes da defesa da África Ocidental estão reunidos na Nigéria. A reunião, que vai durar até sexta-feira, surge depois de a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) ter lançado um ultimato de sete dias à junta militar do Níger para entregar o poder ao governo democraticamente eleito de Mohammed Bazoum.

O presidente da Comissão da CEDEAO, Omar Touray, disse que todos os Chefes de Estado-Maior dos Estados membros iriam proceder a uma reunião de emergência para definir estratégias sobre formas de implementar uma possível operação militar para restaurar Muhammed Bazoum ao cargo.

Entretanto, os golpistas contam com o apoio do Mali e do Burkina Faso, países também governados por militares e que declararam que qualquer intervenção armada no Níger seria considerada uma declaração de guerra contra os respetivos países.

A junta nigeriana, que acusa a França de querer intervir militarmente, enviou um emissário ao Mali, também antiga colónia francesa, para analisar a situação.