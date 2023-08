Papa apela à "urgência dramática" de cuidar do planeta

No segundo dia em que presidiu às Jornadas Mundiais da Juventude, em Lisboa, Francisco mostrou-se preocupado com a saúde do planeta.

No segundo dia em Portugal para presidir às Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), o Papa abordou as desigualdades económicas e a saúde do planeta. Francisco disse que há uma "urgência dramática para cuidar da casa comum" e que as pessoas não se devem contentar com "tímidos e ambíguos compromissos".

"Não se esqueçam que precisamos de uma ecologia integral. Necessitamos ouvir o sofrimento do planeta juntamente com o dos pobres; precisamos colocar o drama da desertificação ao lado do drama dos refugiados, a questão da migração ao lado da queda da natalidade", disse o Papa, em Lisboa.

O líder da Igreja Católica desdobrou-se em encontros com jovens de todo o mundo. Conheceu alguns dos voluntários, assim como peregrinos da Turquia afetados pelo sismo de fevereiro.

O Papa teve uma reunião privada com 15 jovens ucranianos, em representação dos 500 que vieram da Ucrânia às Jornadas e dos cerca de 100 que vieram de outros países europeus, onde estão refugiados.