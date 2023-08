O espaço aéreo em torno do Monte Etna foi reaberto e o aeroporto de Catânia, na Sicília, voltou a funcionar.

24 horas depois de os voos terem sido suspensos, devido a uma nova erupção do vulcão, que libertou uma chuva de cinzas que já se dispersou, o aeroporto de Catânia retomou a atividade.

PUBLICIDADE

A erupção do Monte Etna, o vulcão mais ativo da Europa, levou à suspensão das descolagens e ao desvio das chegadas para os aeroportos de Palermo, Trapani e Comiso.

Após a paralisação, o primeiro avião descolou às 6 horas e 24 minutos - hora local (4h24 GMT) -, com um ligeiro atraso, com destino a Praga, enquanto o primeiro a aterrar foi um voo proveniente de Malta às 7 horas e 20 minutos (5h20 GMT).

A suspensão dos voos provocou o caos entre os utilizadores. Já em julho passado o aeródromo esteve encerrado durante três semanas após um incêndio de grandes proporções no terminal principal do edifício.

O encerramento coincide também com o início das férias de 15 de agosto, feriado conhecido em Itália como "Ferragosto", altura em que a ilha da Sicília é um dos destinos preferidos de italianos e estrangeiros.

A atividade do aeroporto foi interrompida devido à queda de cinzas nas pistas no domingo à noite, que "se transformou numa fonte de lava", produzindo uma nuvem eruptiva dispersa pelos ventos na direção sul, bem como um desvio do fluxo de lava para o sul da cratera, segundo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV).

O INGV explicou que este tipo de episódios eruptivos é um fenómeno típico da atividade recente do Etna, que normalmente cobre de cinzas as cidades sicilianas circundantes. O último teve lugar em maio.

Desde 1977 até hoje, houve centenas de episódios semelhantes, incluindo uma sequência excecional de 66 erupções entre janeiro e agosto de 2000 e cerca de 50 entre 2011 e 2013.