Rio Sena passa o primeiro teste rumo aos Jogos Olímpicos

Águas do rio, despoluído para Paris 2024, permitiram a realização de uma prova de triatlo

O rio Sena acolheu esta quinta-feira a primeira prova de teste para Paris 2024, com a realização de um triatlo, ganho pela britânica Beth Potter. Mais importante que a vertente desportiva, no entanto, foi avaliar a qualidade da água do rio, despoluídos para os Jogos Olímpicos do próximo ano.

Contrariamente ao que aconteceu no início do mês, em que as análises à água impediram a realização de uma prova de natação em águas abertas, desta vez os níveis bacteriológicos foram considerados satisfatórios e permitiram às melhores triatletas do planeta entrar em ação.

Os testes à qualidade da água serão uma constante ao longo do próximo ano. As autoridades asseguram que em condições normais, o rio Sena poderá acolher as provas previstas, mas temem imprevistos como o que levou ao cancelamento da etapa da Taça do Mundo de natação em águas abertas.

Então, a forte chuva registada provocou o transbordo de esgotos não tratados, que correram livremente para o rio e tornaram o Sena impróprio para banhos.