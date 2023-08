Incêndios e Evacuações continuam na Europa

Autoridades confirmam que o fogo em Tenerife teve origem criminosa

As autoridades gregas evacuaram mais cinco aldeias no nordeste do país, perto da fronteira com a Turquia. A região é atingida por um grande incêndio, que já destruiu várias casas. Entretanto, as autoridades de proteção civil alertaram para um risco "extremo" de incêndio para esta segunda-feira, na área em torno da capital, Atenas, e noutras partes do sul da Grécia

Em Tenerife, a melhoria das condições meteorológicas ajudou os bombeiros a avançar durante a noite na batalha para dominar o incêndio que está fora de controlo há cinco dias e que já é considerado um dos piores dos últimos 40 anos. O presidente das Ilhas Canárias disse este domingo que a polícia já confirmou que o fogo tem origem criminosa.

Espanha e França continuam a ser atingidos por uma vaga de calor. Em França, 50 departamentos foram colocados sob alerta laranja e os parques estão abertos durante mais tempo em várias cidades. Os meteorologistas preveem que as temperaturas elevadas se mantenham durante os primeiros dias da próxima semana.