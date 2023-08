Porta-voz dos bombeiros diz que estão a investigar a possibilidade de se tratar de um grupo de pessoas que tinha entrado ilegalmente no país

As autoridades gregas encontraram os corpos de 18 pessoas numa floresta devastada pelos incêndios que afetam o nordeste do país. Os corpos foram encontrados no parque nacional de Dadia, perto da fronteira com a Turquia, e, de acordo com os bombeiros, está a ser investigada a possibilidade de se tratar de um grupo de pessoas que tinha entrado ilegalmente no país.

PUBLICIDADE

(em atualização)