Um conto antigo encontra avanços modernos à medida que as buscas utilizam a nova tecnologia de drones subaquáticos.

Os caçadores de monstros estão a convergir para a Escócia à medida que se inicia a maior busca em décadas do esquivo monstro do Lago Ness.

Este fim de semana, o Loch Ness Centre e uma equipa de investigação voluntária chamada Loch Ness Exploration esperam que uma nova geração se envolva na caça ao Nessie.

Espera-se que esta seja a maior busca desde que o Gabinete de Investigação do Lago Ness estudou o lago em 1972.

A nova tecnologia estará na linha da frente da busca. Drones térmicos produzirão imagens da água a partir do ar utilizando câmaras de infravermelhos e um hidrofone será utilizado para detetar quaisquer "chamamentos semelhantes aos de Nessie".

Os voluntários participarão numa vigilância do Lago, mantendo-se atentos a ruturas na água e a movimentos inesperados.

"Somos os guardiões desta história única e, para além de investirmos na criação de uma experiência inesquecível para os visitantes, estamos empenhados em ajudar a prosseguir a busca e a desvendar os mistérios que se escondem sob as águas do famoso Loch", afirmou Paul Nixon, Diretor-Geral do Loch Ness Centre.

"O fim de semana dá-nos a oportunidade de procurar nas águas de uma forma que nunca foi feita antes, e mal podemos esperar para ver o que vamos encontrar", sublinhou.

Light clouds cover the sky above Loch Ness. Andy Buchanan / AFP

A história

A primeira menção de um estranho monstro aquático no Loch Ness aparece num texto antigo do século VI d.C..

O texto descreve um encontro do monge irlandês São Columba, que se encontrava perto da foz do rioNess.

Um companheiro foi enviado para testar as águas e, ao ver o monstro, segundo a história, Columba fez o sinal da cruz e baniu-o para o Loch Ness.

A história atraiu mais atenção local em 1933, quando o Inverness Courier publicou uma notícia sobre o avistamento de um monstro.

Em 1934, apareceu a fotografia na qual a maioria das pessoas pensa quando se trata de Nessie, que supostamente mostrava a cabeça e o pescoço do monstro. Décadas mais tarde, foi dito que se tratava de um embuste.

No entanto, a lenda de Nessie continuou a existir e tem sido um benefício económico para as cidades vizinhas do lago.

Em 2012, a BBC noticiou que Nessie valia cerca de 29 milhões de euros para a economia local.