A Rússia confirmou a morte de Yevgeny Prigozhin; a Ucrânia iniciou uma investigação sobre a colisão entre dois aviões de guerra no oeste do país.

A colisão matou três pilotos ucranianos, entre os quais** o piloto de caça Andriy "Juice" Pilshchykov, na imagem à direita**, famoso por participar em lutas de cães em Kiev durante a fase inicial da invasão da Rússia.

Pilshchykov era um conceituado piloto e acérrimo defensor da entrega por parte dos parceiros ocidentais dos caças F16 à Ucrânia.

No discurso no final do dia, no sábado, o presidente, Volodymyr Zelenskyy, prestou homenagem aos pilotos e apresentou condolências às famílias das vítimas.

A brigada de aviação tática ucraniana Vasilkiv identificou os outros dois pilotos mortos na colisão como Viacheslav Minka e Serhiy Prokazin.

Na frente de batalha, enquanto o exército ucraniano diz que continua a avançar depois de romper a linha de defesa russa na região de Zaporíjia, a Rússia diz que as suas forças lançaram um ataque contra um aeródromo na região de Kiev.

Enquanto isso, o governo ucraniano confirmou a passagem segura de mais um navio carregado de cereais pelo Mar Negro, a partir do porto ucraniano de Odessa. É o segundo navio a passar após a retirada da Rússia no mês passado do acordo negociado pela ONU, sobre a exportação de cereais.

O anúncio surgiu apesar dos avisos da Rússia de que tais embarcações podem ser consideradas alvos militares.

Entretanto, o comité de investigação da Rússia confirmou a morte de Yevgeny Prigozhin. Segundo aquele comité, os testes genéticos confirmaram as identidades das 10 pessoas que morreram na queda do avião, incluindo a do líder do grupo Wagner, sem oferecer detalhes sobre o acidente.

Em Moscovo e em São Petersburgo muitos russos continuam a depositar coroas de flores em memoriais de Prigozhin.