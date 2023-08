Pelo menos cinco pessoas morreram em bombardeamentos nos territórios livre e ocupado da Ucrânia entre domingo e segunda-feira. Acordo de cereais volta à mesa

Com o acordo de exportação de cereais de volta às mesas de Zelenskyy e até de Putin, a contraofensiva ucraniana à invasão russa voltou a ter uma noite se sobressalto.

Pelo menos quatro pessoas morreram na Ucrânia após bombardeamentos russos entre a noite de domingo e a manhã desta segunda-feira.

Três das vítimas foram registadas no ataque a uma fábrica na região de Poltava, no centro da Ucrânia. A outra vítima, uma mulher, foi registada já esta manhã no sul, em Sadova, na região de Kherson.

No nordeste do país, em Kupyansk-Vuzlovyi, numa região onde a invasão russa se intensificou em agosto e as autoridades ucranianas emitiram uma ordem de evacuação, muitos dos residentes resistem a abandonar as regiões apesar das explosões se ouvirem cada vez mais perto das portas de casa.

Isto numa altura, sublinhou a ministra adjunta da Defesa , em que "as Forças Armadas da Ucrânia prosseguem a contraofensiva pelo sul".

"Depois da libertação de Robotyne, as nossas forças armadas seguem para sudeste desta aldeia, rumo a Novodanylivka, Novoprokopivka, Mala Tokmachka, Ocheretuvate", detalhou Hanna Malyar.

Do lado do Kremlin, foi anunciada a alegada neutralização de ataques ucranianos em Robotyne e Verbove, duas aldeias separadas por 20 quilómetros, na região de Zaporíjia.

Na região ocupada de Donetsk, a Rússia diz ter sido morto um civil em Horlivka, devido a um bombardeamento ucraniano.

Na Crimeia, o Ministério da Defesa russo alega ter destruído dois drones ucranianos e ainda sobre o Mar Negro um míssil cruzeiro disparado para a zona da península controlada pelo Kremlin.

Também perto de Moscovo terá sido neutralizado um novo drone ucraniano, desta vez sem causar danos.

Acordo de cereais de volta à mesa

A guerra prossegue ao mesmo tempo que a Ucrânia tenta relançar a exportação de cereais com um novo acordo com a Turquia e a ONU para desbloquear os portos de Odessa.

A Rússia distancia-se desse acordo, mas anunciou, citada pela agência estatal Tass, um encontro iminente entre Putin e o Presidente da Turquia, Recep Tayyp Erdogan.

O porta-voz do líder russo, Dmitry Peskov, não avançou detalhes sobre a data, o local nem como irá acontecer uma vez que o Presidente russo é alvo de um mandado de captura internacional e por isso tem resistido a deixar a segurança do respetivo território.

"A reunião acontecerá em breve. Informaremos sobre isso no devido tempo", limitou-se a dizer Peskov, numa conferência de imprensa noticiada pela agência russa.

Uma fonte diplomática da Turquia, não identificada, terá dito à Tass que o encontro entre Putin e Erdogan poderá ser presencial e ocorrer na próxima segunda-feira, 4 de setembro, em Sochi, na Rússia, e terá o acordo de cereais como prato principal.