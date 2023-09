De Euronews

Ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha esteve em Kiev para reiterar o apoio de Berlim à Ucrânia.

Sem que a agenda mediática o previsse, a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock ,deslocou-se esta segunda-feira Kiev, para reiterar o apoio à Ucrânia.

"A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, chegou a Kiev numa visita sem aviso prévio Esta é a sua quarta viagem à Ucrânia desde o início de uma guerra em grande escala."

Durante a visita, Baerbock elogiou também os progressos do país em guerra no caminho da adesão à União Europeia.

"A Ucrânia está a caminho da UE e já pode mostrar coisas notáveis, seja na legislação sobre os meios de comunicação social, ou na reforma judicial".

Baerbock admitiu, no entanto, que ainda há "algum caminho a percorrer", nomeadamente no combate à corrupção, "um desafio particularmente importante" para o país, que tem colocado entraves à entrada no espaço comunitário.

A visita acontece após o chanceler alemão, Olaf Scholz,ter travado o envio de mísseis de longo alcane Taurus para a Ucrânia. Scholz terá feito depender o envio da reprogramação dos equipamentos de forma a que não possam ser usados contra território russo.

Antes da partda, Baerbock expressou ainda consternação com a transferência forçada de crianças ucranianas para a Rússia.

De acordo com a chefe da diplomacia alemã, Berlim e Kiev vão organizar no próximo ano, na Alemanha, uma nova conferência para a reconstrução da Ucrânia.