Resgatado investigador norte-americano preso numa gruta na Turquia

Equipas de socorro conseguiram trazê-lo até à superficie em segurança.

O investigador norte-americano que estava bloqueado numa gruta na Turquia foi resgatado.

Mark Dickey estava preso no subsolo desde 31 de agosto, quando sofreu uma súbita hemorragia no estômago, durante uma expedição à caverna Morca, nas montanhas Taurus, no sul do país.

O estado de saúde do investigador melhorou depois de receber uma transfusão sanguínea e pode ser transportado lentamente, em segurança. A operação de resgate envolveu mais de 150 pessoas.