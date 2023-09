Roménia constrói abrigos antiaéreos junto a fronteira com Ucrânia

De Euronews

Primeiro-ministro romeno diz querer "proteger a população" de mísseis russos.

A Roménia começou a construir abrigos antiaéreos perto da fronteira com a Ucrânia. As infraestruturas são a resposta de Bucareste ao sentimento de insegurança que se instala, após, na semana passada, terem sido encontrados destroços de drones russos nas proximidades.

Plauru localidade romena em frente ao porto ucraniano de Izmail vai receber os dois primeiros abrigos.

"Os abrigos que estamos a construir agora não são esteticamente agradáveis, porque se trata de uma intervenção rápida. Os habitantes sentiam-se inseguros e nós tentámos fazer alguma coisa por eles", afirmou o primeiro-ministro Marcel Ciolacu.

O chefe do governo romeno revelou ainda que serão feitos "grandes investimentos" ao longo da fronteira com a Ucrânia, "dadas as ações levadas a cabo pela Federação Russa".

O ministério da Defesa romeno diz que "depois de prontos", os abrigos "serão entregues às autoridades locais".

O país, membro da NATO, tem visto os ataques com mísseis a se aproximarem da fronteira. Ainda esta quarta-feira foram encontrados fragmentos de um "possível" drone em território romeno.

A descoberta acontece no mesmo dia em que a Rússia atacou os portos ucranianos de Reni e Izmail, situados no rio Danúbio do lado da vizinha Ucrânia.