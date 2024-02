Governo romeno decide juntar eleições autárquicas e europeias no mesmo dia, oposição está contra

De Euronews

Sociais-democratas e liberais apresentam-se em listas conjuntas nas eleições europeias e separadamente nas eleições locais.

A coligação no poder na Roménia anunciou um acordo para realizar as eleições locais e as europeias no mesmo dia, a 9 de junho.

Os sociais-democratas (PSD) e os liberais (PNL) vão apresentar-se em listas conjuntas para as eleições para o Parlamento Europeu, e em listas separadas para as eleições autárquicas.

Já as eleições presidenciais vão decorrer no mês de setembro, devendo a primeira volta acontecer no dia 8 e a segunda no dia 22.

"Decidimos, para além da fusão e da aliança eleitoral entre o Partido Social-Democrata e o Partido Nacional Liberal para a lista do Parlamento Europeu, realizar as eleições presidenciais em setembro", disse o primeiro-ministro romeno e líder do PSD, Marcel Ciolacu.

Os partidos da oposição rejeitam, segundo as agências intenacionais a junção dos atos eleitores, e descrevem a decisão como “antidemocrática e insconstitucional”.