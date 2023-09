Lukashenko acusado de crimes de guerra

O líder bielorrusso é dado como cúmplice de Vladimir Putin na guerra contra a Ucrânia

Parlamento Europeu põe o presidente da Bielorrússia no mesmo saco que Vladimir Putin no que toca a crimes contra a Ucrânia. Os eurodeputados consideram que Alexander Lukashenko é cúmplice do presidente russo e que os dois devem ser investigados pelos procuradores internacionais.

Numa resolução adoptada esta quarta-feira, o parlamento pede ao Tribunal Penal Internacional para que emita um mandado de captura para o líder bielorrusso.

Lukashenko é acusado de conivência com o que qualificam como "agressão injustificada da Rússia" e, por isso, dado com responsável direto da "destruição e danos causados à Ucrânia".

Tal como tinha feito com M aria Belova, a comissária russa para a infância, o Parlamento Europeu põe Lukashenko como culpado da transferência ilegal de crianças. O regime de Minsk de ter participado na deportação forçada e acolhimento de menores ucranianos naquilo que a Rússia chama de campos recreativos.

Os eurodeputados pedem o reforço das sanções contra a Bielorrússia. Querem que estas sejam semelhantes às aplicadas contra a Rússia.