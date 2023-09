De Euronews Persian with Joshua Askew

A morte da jovem de 22 anos, a 16 de setembro de 2022, desencadeou uma das maiores - e mais significativas - vagas de dissidência que abalaram a República Islâmica nos últimos anos.

As forças de segurança no Irão prepararam-se bem para o primeiro aniversário da morte de Mahsa Amini.

A jovem curda morreu a 16 de setembro sob a custódia da polícia da moralidade iraniana (conhecida como Patrulha Irshad), dando origem a grandes protestos a nível nacional.

Um ano depois, os efeitos políticos e sociais da sua morte ainda se fazem sentir em todo o país.

Várias centenas de manifestantes foram mortos e mais de 20.000 pessoas foram presas durante os protestos que duraram vários meses. São conhecidos como o movimento "Mulher, Vida, Liberdade", refletindo o slogan utilizado pelos opositores à República Islâmica.

Dezenas de elementos das forças de segurança do regime e da sua força Basij foram também mortos e feridos durante os distúrbios.

Mas que impacto tiveram os protestos no Irão?

A resistência ao hijab obrigatório tornou-se um sinal de protesto

Por lei, no Irão, as mulheres são obrigadas a cobrir o cabelo com um lenço na cabeça.

Mesmo antes do movimento de protesto do ano passado, as mulheres iranianas eram normalmente vistas a usá-lo à volta da cabeça ou, por vezes, dos ombros, desafiando as regras, que são profundamente impopulares entre grande parte da população.

As disputas em torno da obrigatoriedade do hijab tornaram-se um dos principais temas que fazem as manchetes dos jornais no Irão.

Sem anunciar oficialmente a sua decisão, as autoridades iranianas retiraram das ruas a polícia da moralidade - que aplica as regras e códigos de vestuário islâmicos rigorosos do país - nas semanas e meses que se seguiram à morte de Amini.

A violência perpetrada pela polícia da moralidade contra as mulheres e as raparigas é amplamente citada como um dos fatores que levaram à dissidência.

Atualmente, as autoridades iranianas estão a tentar encontrar uma forma de lidar com o número crescente de mulheres que se recusam a cobrir o cabelo.

No entanto, o equilíbrio de forças entre o regime e as mulheres desafiantes pode ter mudado.

Embora as autoridades tenham sublinhado várias vezes, nos últimos meses, que quem infringir as regras será punido, os observadores dizem que a situação atual é muito diferente da que as mulheres enfrentavam antes da morte de Amini.

Antes dos protestos, as autoridades iranianas preocupavam-se sobretudo com as mulheres que usavam o que chamavam de "mau hijab" - ou seja, que não usavam um hijab que cobrisse completamente o cabelo -, ao passo que hoje em dia se veem mulheres sem lenço na cabeça em público.

Uma mulher fala ao telemóvel na rua, sem usar o lenço islâmico obrigatório, no norte de Teerão, Irão, 29 de abril de 2023. Vahid Salemi/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

A própria Amini foi detida pela polícia da moral por alegado "mau hijab", quando viajava com a sua família para a capital, Teerão. Terá sido gravemente espancada, tendo sofrido vários golpes violentos na cabeça, embora as autoridades iranianas neguem este facto.

A polícia da moralidade regressou às ruas para retomar as suas patrulhas, enviando avisos por SMS às mulheres vistas sem véu nos seus automóveis. No entanto, estes agentes já não se apresentam como "polícia da moralidade", como faziam antes da morte de Amini.

Em abril, uma reportagem da Euronews revelou que a China estava a "turbinar" esta repressão contra as mulheres iranianas, fornecendo tecnologias cruciais e outros apoios ao governo do Irão.

Ali Khamenei, o líder da República Islâmica, falou há alguns meses sobre a aceitação do "hijab fraco", como lhe chamou.

Os seus comentários podem ser interpretados como um sinal de que as autoridades iranianas dão agora prioridade ao tratamento das mulheres que se recusam a cobrir-se.

No entanto, muitos iranianos comuns estão mais preocupados com a subida em flecha dos preços e com a economia do país, que está sujeita a sanções.

Uma das medidas tomadas pelas autoridades iranianas para confrontar e punir as infrctores é a chamada lei da "Castidade e do Hijab", que dá poderes às agências de informação e à polícia para tomarem medidas contra as mulheres.

Os peritos das Nações Unidas classificaram recentemente as alterações legais, que criam novas sanções e pesadas multas para as mulheres sem véu, de "apartheid de género".

Uma vontade crescente de "mudança" de regime

Apesar de terem sido desencadeados pela morte de Amini, os protestos transformaram-se num dos mais importantes desafios aos governantes teocráticos do Irão dos últimos anos.

Os protestos acabaram por ser esmagados por uma onda de violência e derramamento de sangue, com as forças de segurança a dispararem sobre pessoas que buzinavam para apoiar os manifestantes e a utilizarem armas militares no Curdistão iraniano.

Continuam a verificar-se protestos esporádicos no Sistão e no Baluchistão, com manifestações semanais na capital deste último, Zahedan, que persistem muito depois de uma relativa calma ter regressado a outras partes do país.

Os protestos nacionais de 2022 não foram apenas um dos mais sérios desafios ao regime desde a revolução islâmica de 1979, foram também sem precedentes em termos de extensão geográfica e duração.

Em novembro, os especialistas sugeriram à Euronews que a sociedade estava unida de forma única, com o advogado iraniano dos direitos humanos Shadi Sadr a dizer que a agitação mostrava que o regime tinha perdido a aprovação entre os seus "apoiantes principais".

As autoridades iranianas - apanhadas desprevenidas pela dissidência - estão agora ultra-sensíveis a um possível regresso dos tumultos nas ruas.

A detenção de familiares de manifestantes mortos antes do aniversário de Amini foi interpretada por alguns como um sinal de insegurança do regime.

Nos últimos meses, têm sido noticiadas divergências no seio do regime sobre a forma de lidar com a resistência, tendo Cornelius Adebahr, membro não residente do centro de investigação Carnegie Europe, apontado, em dezembro, para possíveis "lutas pelo poder" entre as elites.

Para além de "Mulher, Vida, Liberdade", muitos manifestantes entoaram slogans que apelavam abertamente à mudança de regime.

Os anteriores líderes do Irão, como o antigo Presidente Hassan Rouhani, tentaram reformar a República Islâmica a partir do interior, abrandando as restrições sociais. Mas os protestos sublinharam que muitos iranianos, especialmente os jovens, querem uma mudança completa do sistema.

Os iranianos enfrentam uma crise económica, principalmente devido às sanções internacionais impostas pelo programa nuclear do país.

De acordo com o The Economist, as famílias de todo o país estão a enfrentar ondas rápidas e consecutivas de aumentos de preços, com a moeda iraniana a perder mais de 90% do seu valor ao longo de uma década.

As autoridades estão preocupadas com a possível convergência de protestos públicos contra as terríveis condições económicas, como os que eclodiram em 2019 devido ao aumento dos preços dos combustíveis, e agitação semelhante à que ocorreu após a morte de Amini.

A situação atual parece instável, tensa e frágil em muitos aspetos.

Qualquer incidente nas próximas semanas e meses poderá quebrar o equilíbrio de poder de uma forma ou de outra. Muitos acontecimentos desconhecidos, como a morte de Amini, podem "surpreender" os observadores políticos.

Entretanto, uma das principais incertezas para o regime é saber quem irá substituir o líder supremo de 84 anos.

Ali Khamenei liderou a República Islâmica durante mais de três quartos da sua tumultuosa vida. É ele quem toma as decisões finais no país, especialmente em questões relacionadas com a segurança e a política externa.

Dada a importância do seu papel e da sua posição, há quem diga que é difícil acreditar que o Irão e o seu complexo militar e de segurança não mudarão na sua ausência.