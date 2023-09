De Euronews

União Europeia e Estados Unidos reforçaram sanções ao regime talibã esta sexta-feira

Desde sexta-feira que chegam informações de que a Guarda Revolucionária paramilitar do Irão reforçou as patrulhas por todo o país. Informações que chegam de associações de defesa dos curdos, difíceis de confirmar, porque ausência quase total de jornalistas independentes no país.

As patrulhas acontecem um ano depois da morte de Masha Amini. A jovem de 22 anos, morreu a 16 de setembro de 2022, enquanto estava detida por não utilizar o véu islâmico, e desencadeou a maior onda de contestação ao regime talibã desde a Revolução Islâmica de 1979.

Pelo menos 500 pessoas terão sido mortas e mais de 22 000 foram detidas.

União Europeia e Estados Unidos reforçaram esta sexta-feira as sanções ao regime talibã. Uma medida que Teerão já veio classificar como "hipócrita".