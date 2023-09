Como o Qatar está a investir nos cuidados de saúde

De Euronews

Neste episódio do Qatar 365, fazemos um balanço da forma como o Qatar está a estimular a inovação no seu sistema de saúde

Desde 2017, o Qatar injetou mais de 5,5 mil milhões de euros no setor da saúde, o que inclui o apoio a start-ups que estão a explorar a tecnologia mais recente para tornar os cuidados de saúde mais acessíveis.

A Avey é uma aplicação de cuidados de saúde lançada em 2017 por uma start-up que está incubada no Parque de Ciência e Tecnologia do Qatar.

Atualmente, é utilizada por mais de 1,2 milhões de pessoas em 175 países. Através de inteligência artificial, a app faz autodiagnósticos, liga os utilizadores a médicos de todo o mundo e também serve como um farmacêutico online.

Aplicação Avey Avey

Ou seja, desde que uma pessoa tenha um smartphone, consegue ter acesso a aconselhamento médico sem sair de casa.

Alguns diriam que a Avey está a eliminar a necessidade de clínicas físicas, mas a empresa acredita estar a revolucionar os cuidados de saúde com apenas alguns toques.

"A Avey pode fazer corresponder determinado caso ao médico mais adequado e estabelecer a ligação entre o doente e o profissional, prescrevendo-lhe medicamentos. Faz a viagem completa de A a Z", diz Mohammad Hammoud, fundador e diretor executivo da empresa.

A Avey é apenas uma das histórias de sucesso que resultam do programa de inovação e incubação do Parque de Ciência e Tecnologia do Qatar. A organização apoia start-ups e jovens empresários.

Mergulhar bem fundo nas nossas células

O estudo do ADN humano é muito importante para a compreensão e, em última análise, diagnóstico de doenças. No Qatar, cientistas e investigadores trabalham com a mais recente tecnologia para compreender melhor o quadro genético.

O centro de investigação dos laboratórios Omics Core dispõe de sistemas que podem ajudar na extração de ADN/ARN de uma série de tipos de amostras, incluindo de saliva e de sangue.

Dispõe de software para genotipagem de ADN, cariotipagem molecular, expressão genética, sequenciação de uma única célula, bem como das capacidades associadas para análise de dados.

Cientista nos laboratórios de investigação Omics Core a analisar células Euronews

Em 2003, foi publicado o primeiro esboço do Projeto Genoma Humano. A investigação começou em 1990, com o objetivo de mapear todas as sequências de ADN do genoma humano. O projeto inicial apenas possuía 92% do genoma total.

Com o desenvolvimento da tecnologia, essa lacuna de 8% foi colmatada. "Agora conhecemos a sequência completa do genoma humano", afirma Sara Tomei, a diretora que supervisiona a operação.

Quiroprática para aliviar a dor

As start-ups não são as únicas a mudar a medicina moderna. O Qatar tem assistido a um aumento da procura e da utilização de terapias alternativas. Cada vez mais pessoas recorrem a tratamentos holísticos complementares aos medicamentos tradicionais.

Baber Raheel é personal trainer e pratica exercício físico regularmente. Nunca tinha ido a um quiroprático antes e diz que o tratamento não é doloroso.

"Depois da minha primeira consulta, notei uma grande diferença no meu equilíbrio. Os meus ombros estavam muito mais equilibrados. Depois, quando fui treinar nessa semana, não senti qualquer desconforto no ombro. Portanto, senti uma grande diferença", conta Raheel.

Majdi Abudayyeh com paciente Euronews

Os tratamentos quiropráticos são alternativas populares à medicina tradicional e terão poucos ou nenhuns efeitos secundários. A manipulação manual do alinhamento ósseo tem demonstrado reduzir sintomas e aliviar algumas dores crónicas.

Ayurveda, a cura dos tempos antigos

Outro tratamento alternativo à medicina tradicional é a antiga abordagem holística indiana conhecida como Ayurveda.

Ayurveda Euronews

O Remedy Centre em Duhail é a primeira instalação no Qatar aprovada pelo governo e Reshmi Vijayakumar é a primeira médica a ser licenciado na área no país.

"Temos tratamentos para muitos tipos de problemas de saúde e todos eles podem ser tratados de uma forma natural e holística, eliminando a sua causa. Nós retiramos o problema do corpo, em vez de o suprimirmos", esclarece Vijayakumar.

Fazendo a ponte entre a medicina tradicional e a complementar, as terapias ayurvédica e quiroprática são concebidas para ajudar a aliviar a dor e a equilibrar o corpo. São então o antídoto perfeito para estilos de vida ativos.