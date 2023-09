Risco de bolha imobiliária esvazia-se em todo o mundo - exceto numa cidade europeia

Frankfurt, Munique e Amesterdão são as cidades europeias que desceram para uma categoria de risco inferior.

O risco de uma bolha imobiliária diminuiu globalmente após correções de preços em 25 cidades de todo o mundo, de acordo com um estudo do banco suíço UBS.

PUBLICIDADE

Segundo a última edição do Índice Global de Bolhas Imobiliárias do UBS, publicada na quarta-feira, só duas cidades - Zurique e Tóquio - permanecem na categoria de "risco de bolha", em comparação com nove cidades no ano passado.

Frankfurt, Munique e Amesterdão são as cidades europeias que passaram para a categoria de menor risco de "sobrevalorização" juntando-se a Genebra, Londres, Estocolmo e Paris, que não sofreram alterações em relação ao ano anterior.

Madrid também registou uma diminuição dos desequilíbrios dos preços do imobiliário, segundo a UBS, o que significa que está agora "razoavelmente valorizada", juntamente com Milão e Varsóvia.

Uma bolha imobiliária ocorre quando os preços dos imóveis sobem a um ritmo rápido e insustentável devido a um aumento da procura e a uma oferta limitada. A dada altura, a procura congela ou diminui subitamente, levando a uma queda acentuada dos preços que faz rebentar a bolha.

Um castelo de cartas a abanar

O UBS atribui o declínio geral dos desequilíbrios do mercado imobiliário à atual conjuntura económica, que registou um aumento global da inflação e das taxas de juro nos últimos dois anos devido à invasão da Ucrânia pela Rússia e à pandemia de Covid-19, entre outros fatores.

De meados de 2022 a meados de 2023, os preços reais da habitação nas 25 cidades analisadas pelo UBS registaram uma queda média de 5%, afirmou o banco, acrescentando que é provável que os preços continuem a descer.

A maior queda registou-se em Frankfurt e Toronto, segundo o UBS, onde os preços caíram 15%. As duas cidades obtiveram as classificações de risco mais elevadas na edição do ano passado do relatório do UBS.

"Os baixos custos de financiamento têm sido a força-motriz dos mercados imobiliários mundiais na última década, levando os preços das casas a alturas vertiginosas", afirmam os autores do relatório. "No entanto, o fim abrupto do ambiente de baixas taxas de juro abalou o castelo de cartas."

Atualmente, apenas Zurique, onde se situa a sede da UBS, e Tóquio correm o risco de uma bolha imobiliária, segundo o relatório.

No caso da primeira, os preços reais das casas continuaram a subir ao longo de 2023, embora a um ritmo mais lento do que nos anos anteriores, disse o UBS, enquanto o crescimento do aluguer acelerou acentuadamente e ultrapassou o crescimento do preço das casas.

"Como a oferta de moradias disponíveis voltou aos níveis pré-pandémicos entre o aumento dos custos de financiamento, não esperamos ver mais alta de preços", acrescentou o banco.

PUBLICIDADE

O acesso à habitação continua a ser um problema

Embora Paris e Londres tenham registado correções de preços e apresentem um risco de bolha inferior ao de Zurique, a queda dos preços não foi suficiente para melhorar significativamente o acesso à habitação, segundo o UBS.

Os preços continuam desligados dos salários em Paris e Londres, diz o banco, observando que a compra de uma casa de 60 metros quadrados ainda representa 10 anos de salário anual para um trabalhador qualificado do setor dos serviços.

Perante este desfasamento, o UBS considera provável uma nova descida dos preços se as taxas de juro se mantiverem nos níveis elevados atuais, mesmo que a escassez de habitação possa recuperar.

Na semana passada, o Banco Central Europeu aumentou as taxas de juro para 4%. O Banco de Inglaterra deverá anunciar a sua última decisão sobre as taxas de juro na quinta-feira.