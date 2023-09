Confrontos na fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel

De Euronews

Os manifestantes palestinianos exigem o fim do cerco israelita à Faixa de Gaza, que dura há 18 anos.

O exército israelita atacou alvos do Hamas esta sexta-feira na Faixa de Gaza, como retaliação pelo lançamento de balões incendiários contra Israel a partir do território palestiniano.

Há uma semana que a tensão se intensificou na fronteira entre Gaza e Israel, com manifestações violentas e confrontos entre palestinianos e as forças israelitas.

Os manifestantes, na maioria jovens, exigem o fim do cerco israelita ao território, que dura há 18 anos.

A violência estende-se também à Cisjordânia - em Al-Yamun, perto de Jenin, centenas de pessoas participaram no funeral de um jovem morto em confrontos com as forças israelitas.