FAO realiza primeira Conferência Mundial sobre a Transformação Sustentável da Pecuária

De euronews

A primeira Conferência Mundial sobre a Transformação Sustentável da Pecuária, organizada pela FAO (Organização para a Alimentação e Agricultura), começa hoje em Roma. O objetivo é discutir inovações e caminhos para produzir de forma eficiente alimentos de origem animal mais nutritivos, seguros e acessíveis, reduzindo a pegada ambiental e contribuindo para meios de subsistência resilientes.

"A produção pecuária sustentável promove a disponibilidade a longo prazo do sistema agroalimentar, protege os recursos naturais, melhora a resiliência económica e contribui para um futuro mais sustentável e resiliente", realça Thanawat Tiensin, diretor da Divisão de Saúde e Produção Animal da FAO.

Perante a expectativa de que a procura global de produtos alimentares de origem animal aumente 20% até 2050, a carne, os ovos e os produtos lácteos desempenharão um papel crucial a nível global para garantir a segurança alimentar e as dietas saudáveis e sustentáveis. Ao mesmo tempo, são necessárias boas práticas e iniciativas para otimizar a utilização dos recursos naturais e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

"Devemos, primeiro, concentrar-nos na melhoria da eficiência do sistema pecuário. Isto inclui a otimização da conversão alimentar, a redução do desperdício de alimentos, o aumento da utilização de nutrientes, a redução da degradação dos recursos terrestres e hídricos, a diminuição das emissões de gases com efeito de estufa e a mitigação da degradação ambiental. Além disso, temos de dar prioridade à adoção de práticas agrícolas e pecuárias inteligentes do ponto de vista climático", aponta Tiensin.

Esta segunda-feira será também publicado um novo relatório da Organização para a Alimentação e a Agricultura sobre “Emissões de metano em sistemas de produção de arroz e animal: fontes, quantificação, mitigação e métricas".