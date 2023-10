Tiroteio mortal num centro comercial da Tailândia

De Euronews com AP

Adolescente foi detido pela polícia pouco depois do ataque.

Um tiroteio num centro comercial em Banguecoque fez esta terça-feira pelo menos dois mortos.

Segundo as informações avançadas pela polícia, um rapaz de 14 anos foi detido menos de uma hora depois do ataque. Terá entrado no Siam Paragon Mall, um dos maiores e mais sofisticados destinos de compras da capital e começado a disparar.

O porta-voz da polícia tailandesa disse aos jornalistas que a situação está sob controlo no centro comercial, acrescentando que o suspeito é um menor com indícios de doença mental. Segundo o responsável, as duas vítimas mortais são um turista Chinês e um cidadão de Myanmar.

Vários vídeos publicados nas redes sociais mostram pessoas a fugir do edifício e uma pessoa vestida com um boné de basebol, uma camisa escura e calças de camuflagem a segurar uma arma.

A violência armada não é invulgar na Tailândia, mas os tiroteios em massa são raros. Na próxima sexta-feira, passa um ano desde o ataque com arma e faca, num centro de dia de uma província do nordeste, que matou 36 pessoas, a maioria das quais crianças em idade pré-escolar.