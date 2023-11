Escola de Hamburgo evacuada devido a ameaça de dois jovens armados

De Euronews

Polícia alemã está a investigar as ameaças que dois adolescentes com armas de fogo terão feito a um professor.

A polícia alemã foi chamada a intervir, esta quarta-feira, numa escola de Hamburgo devido a ameaça de tiroteio. A presença de dois adolescentes com armas de fogo fez soar os alarmes e levou as autoridades a evacuar o estabelecimento de ensino. Do incidente não há vítimas a registar

Os dois suspeitos terão ameaçado um professor e depois fugido. Aos jornalistas, o porta-voz da polícia disse que "as forças especiais terminaram as buscas no edifício sem encontrar qualquer rasto" dos responsáveis pelos distúrbios.

De acordo com os meios de comunicação social locais, não é claro se os dois jovens são alunos da escola.