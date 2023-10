Suspeito de tiroteio no Maine encontrado morto pela polícia

De Euronews

O reservista do Exército dos EUA acusado de matar 18 pessoas e ferir outras 13 num tiroteio numa pequena cidade do Maine, esta semana.

PUBLICIDADE

Robert Card, o suspeito de ser o autor do tiroteio no Maine, nos Estados Unidos, foi encontrado morto na noite de sexta para sábado. De acordo com a polícia, o homem ter-se-à suicidado junto a um rio em Lisbon Falls, na cidade de Lisbon, no Maine, não muito longe da fábrica de reciclagem de onde tinha sido despedido recentemente.

A polícia diz que a investigação continua, pois oficialmente Card ainda é suspeito. No entanto, a governadora do Maine, Janet Mills, disse estar a "respirar de alívio por saber que Card já não é uma ameaça". Mills informou o presidente dos EUA, Biden, sobre os últimos desenvolvimentos.

A caça ao homem decorreu em vários Estados norte-americanos.

O reservista do Exército dos EUA terá cometido o homicídio em massa em Lewiston, a 25 de outubro: abriu fogo numa pista de bowling e num bar próximo. As 18 vítimas mortais, com idades entre os 14 e os 76 anos, já foram todas identificadas pela polícia. 13 pessoas ficaram feridas. As autoridades dizem que não há indícios de que Robert Card tenha tido cúmplices.