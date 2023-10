Rei de Espanha convida Pedro Sánchez a formar governo depois do desaire de Alberto Núñez Feijóo

Bernat Armangue/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Líder do PSOE, Pedro Sánchez - Direitos de autor Bernat Armangue/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Filipe VI convida líder do PSOE a formar governo, em Espanha, após falhanço do líder do PP em conseguir o consenso parlamentar.