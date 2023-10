Zelenskyy visita tropas na linha da frente

De Euronews

Presidente ucraniano visitou esta terça-feira centro de comando numa secção da região de Donetsk visada por ataques russos

Kiev divulgou esta terça-feira imagens de uma visita do presidente Volodymyr Zelenskyy à linha da frente dos combates contra o invasor russo, no leste da Ucrânia.

A presidência ucraniana precisou que Zelenskyy visitou um posto de comando entre Koupiansk e Lyman, na região de Donetsk.

As forças ucranianas conduzem desde junho uma lenta contraofensiva no leste e sul do país, mas no setor de Koupiansk, são as tropas russas que lançam os ataques, levando as autoridades ucranianas a organizar várias operações de evacuação.

A Ucrânia também publicou imagens raras de um tanque Leopard 2 doado pela Alemanha, visando supostamente posições russas perto de Melitopol, no sul do país.

Sem grandes avanços em ambos os lados do conflito, o ministro russo da Defesa disse não estar prevista para já uma mobilização adicional de tropas.

Sergei Shoigu afirmou, numa reunião de patentes militares, que as forças armadas russas "debilitaram consideravelmente" o potencial bélico da Ucrânia, inflingindo um grande número de baixas e perdas materiais.