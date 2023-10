Putin indica que granada de mão pode ter derrubado avião de Prigozhin

De Luis Guita com

Presidente russo disse ter sido informado que "fragmentos de granadas de mão foram encontrados nos corpos das vítimas do desastre aéreo"

Vladimir Putin sugeriu que o acidente de avião no qual o chefe do grupo de mercenários Wagner, Yevgeny Prigozhin, morreu pode ter sido causado pela explosão de uma granada dentro da aeronave.

Falando durante um fórum em Sochi, o Presidente russo disse ter recebido um relatório preliminar que mostrou que as vítimas pareciam ter ferimentos causados pela explosão de uma granada.

“O chefe do comité de investigação informou-me há poucos dias. Fragmentos de granadas de mão foram encontrados nos corpos das vítimas do desastre aéreo a quando do exame pericial realizado pelo Comité de Investigação da Federação Russa. Mas a investigação ainda não foi concluída," afirmou o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

A rebelião abortada de Prigozhin, em Junho, marcou o desafio mais sério à autoridade de Putin, que está no poder há mais de duas décadas.

Exatamente dois meses após o início da rebelião, o avião que transportava Prigozhin e dois importantes comandantes Wagner caiu, a 23 de agosto, enquanto voava de Moscovo para São Petersburgo. O desastre porvocou dez mortos.