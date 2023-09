De Euronews com AFP

A medida será apresentada ao Parlamento esta quarta-feira e tornará crime o apoio à organização.

O Governo britânico vai acrescentar o grupo mercenário russo Wagner à sua lista de organizações terroristas.

Segundo os meios de comunicação do Reino Unido, a ministra do Interior Suella Braverman deverá apresentar a medida ao Parlamento esta quarta-feira.

"O Wagner é uma organização violenta e destrutiva que tem atuado como um instrumento militar no estrangeiro para a Rússia de Vladimir Putin", afirmou Braverman, segundo o Daily Mail.

"Enquanto o regime de Putin decide o que fazer com o monstro que criou, as atividades desestabilizadoras do Wagner continuam a servir os objetivos políticos do Kremlin", acrescentou.

O ministro do Interior britânico tem o poder de proscrever uma organização que considere estar envolvida em atos de terrorismo.

A medida, que já se aplica ao grupo Estado Islâmico e à organização jihadista Al-Qaeda, torna crime o apoio a esta organização.

"O Wagner esteve envolvido em pilhagens bárbaras, torturas e assassínios", afirmou Braverman ao Daily Mail. "É por isso que estamos a ilegalizar esta organização terrorista e a continuar a ajudar a Ucrânia tanto quanto possível na sua luta contra a Rússia", acrescentou, referindo que o grupo de mercenários é também "uma ameaça à segurança global".

Em julho, Londres já tinha anunciado sanções contra 13 pessoas e organizações ligadas ao Wagner em África, acusando-as de crimes de guerra.