Três partidos correm por fora para o governo polaco

Sondagens descartam maioria absoluta nas eleições de domingo e a euronews foi conhecer os três partidos que podem desbloquear a criação de um novo governo

No domingo a Polónia escolhe o próximo governo e se a vitória deverá ser discutida entre conservadores e liberais, prevê-se que a chave do executivo esteja no terceiro partido mais votado.

As sondagens afastam um cenário de maioria absoluta e sugerem que há três partidos na corrida para viabilizar um governo de coligação. A euronews foi conhecer as suas propostas.

Michal Kobosko, Terceira Via:

"A Polónia está perante um cruzamento: ou seguimos numa direção, rumo a uma Europa comum, ou nos tornamos um país isolado, pelo que o desfecho destas eleições é crucial. O nosso objetivo é poder dizer dia 15 de outubro que a Polónia está a regressar à Europa. Trata-se também de restabelecer o Estado de Direito na Polónia, de melhorar a qualidade dos serviços públicos, que se encontram a um nível abismalmente baixo no que se refere à educação e aos cuidados de saúde, e de proteger os empresários polacos."

A Terceira Via tem em vista uma coligação com a Plataforma Cívica, de Donald Tusk. Um objetivo partilhado com a Nova Esquerda, três partidos apostados em tirar a Lei e Justiça do governo.

Agata Diduszko-Zyglewska, Nova Esquerda:

"Em primeiro lugar, é claro, sentamo-nos à mesa com a Coligação Cívica e a Terceira Via, e estabelecemos um plano de ação para começar, que incluirá certamente a recuperação do Estado de Direito. Seremos os guardiães dos direitos das mulheres, da separação do Estado e da Igreja. Estas são questões fundamentais que trouxeram centenas de milhares de pessoas para as ruas e que afetam diretamente a segurança, a saúde e a liberdade das pessoas na Polónia, pelo que somos a garantia de que isto não será posto de lado, de que isto acontecerá num governo de coligação."

A grande incógnita dá pelo nome de Confederação, partido situado à direita do atual executivo e apesar de se especular sobre uma possível coligação, são os próprios a rejeitar o cenário.

Krzysztof Bosak, Confederação:

"Somos a favor da liberdade económica: de impostos simples e baixos, de menos regulamentação, da possibilidade de gerir o nosso dinheiro em vez de o ver desviado para o orçamento. Os nossos slogans são pró-empresariais e cristãos. Não vemos qualquer hipótese de implementar as nossas ideias programáticas com os partidos Lei e Justiça ou Plataforma Cívica, pelo que prevemos que estaremos provavelmente na oposição após as eleições.