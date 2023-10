Confrontos na fronteira entre Israel e o Líbano

De Euronews

Neste sábado realizou-se o funeral de Issam Abdallah, jornalista da Reuters morto durante os confrontos da última noite.

O exército israelita afirmou reste sábado que atingiumilitantes que tentavam infiltrar-se no país a partir do Líbano. A informação depois de Israel ter divulgado imagens que mostram o que dizem ser os ataques a militantes que tentavam atravessar a fronteira a partir do Líbano. Não ficou claro a que grupos pertenciam os alegados militantes.

Na sexta-feira, o Hezbollah afirmou que os seus combatentes dispararam vários rockets contra quatro posições de Israel ao longo da fronteira e o exército israelita afirmou ter atacado alvos do Hezbollah com ataques de drones.

"O governo libanês é responsável por todos os ataques lançados a partir do Líbano contra a nossa soberania. Qualquer pessoa que tente atravessar a fronteira para as nossas terras será morta", afirmou o porta-voz militar israelita Avichay Adraee, em árabe, numa declaração publicada no X (antigo Twitter).

