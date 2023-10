Israelitas expectantes pela libertação de mais reféns, palestinianos indignados com situação em Gaza

De Valérie Gauriat

A enviada da Euronews, Valérie Gauriat, relata os últimos desenvolvimentos na guerra entre Israel e o Hamas, a partir de Jerusalém.

"A notícia da libertação das duas reféns de nacionalidade dos EUA causou uma onda de choque na opinião pública israelita e nas redes sociais reações de alívio. Ao mesmo tempo, há muita preocupação e especulação sobre se isso abrirá caminho à libertação do resto dos reféns.

No que diz respeito à opinião pública palestiniana, há uma indignação contínua relativamente ao que está a acontecer em Gaza, que não sido bem recebida pelas forças de segurança israelitas. Mais de mil palestinos terão sido presos e mais de 80 pessoas terão sido mortas (pelas tropas israelenses na Cisjordânia), nas diferentes regiões palestinanas.

Ao mesmo tempo, prosseguem os disparos de projéteis pelo Hamas no Sul, bem como a retaliação por parte das forças israelitas. Isto enquanto, no norte, aumenta a tensão entre as forças do Hezbollah e o exército israelita, levando milhares de civis a fugir para àreas mais seguras do país".