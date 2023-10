Ucrânia reforça posições nas margens do rio Dnipro

Desde o início da guerra que o rio tem tido um papel fundamental na geostratégia tanto da Rússia como da Ucrânia

A Ucrânia deu maior prioridade às operações nas margens do rio Dnipro. Na última avaliação, o Ministério britânico da Defesa afirma que a Rússia tem provavelmente estado alerta para a possibilidade de ataques através do rio desde que retirou as forças da margem ocidental há 12 meses. Algumas das unidades russas que anteriormente se encontravam na zona foram desviadas para o eixo de Orikhiv, a leste.

Os analistas russos de defesa afirmam que as forças ucranianas continuam a transportar pequenos grupos de pessoal através do rio Dnipro em barcos em vários pontos.

Dizem também que as forças ucranianas ainda controlam parte de Krynky e mantêm posições perto da estrada Antonivsky e das pontes ferroviárias. As forças ucranianas terão transferido reservas para as ilhas do delta do rio Dnipro e estão a tentar penetrar em Poyma - 10 km a sudeste da cidade de Kherson - e em Pishchanivka - 14 km a leste da cidade de Kherson.

O Ministério da Defesa russo afirma que as tentativas das forças ucranianas para capturar posições na margem oriental não tiveram êxito e salienta que um fator decisivo é a capacidade dos combatentes para fazer fogo de artilharia preciso e intenso.