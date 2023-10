Banco Central Europeu trava subida das taxas de juro

De Euronews

Decisão anunciada em Atenas, onde decorreu a penúltima reunião do ano do regulador da política financeira da zona euro

As principais taxas de juro não vão subir - foi a decisão que o Banco Central Europeu (BCE) tomou, esta quinta-feira, após o movimento ascendente que começou em julho do ano passado.

As últimas dez reuniões do BCE resultaram em dez subidas. A taxa de remuneração de depósitos, que serve de referência à atribuição de crédito na zona euro, mantém-se nos 4% e a das operações de refinanciamento fica nos 4,5%.

"O Conselho decidiu manter inalteradas as três principais taxas de juro do BCE. Essa informação confirma as previsões da inflação a médio prazo. É expectável que a inflação se mantenha muito elevada durante muito tempo, e que a pressão sobre os preços ao nível doméstico continue forte", declarou Christine Lagarde, presidente do BCE.

Esta medida dará alguma margem para repensar políticas monetárias numa altura em que a inflação ensombra a zona euro e os conflitos geopolíticos ameaçam agravar as faturas energéticas.

Apesar de setembro ter sido um mês de recuo, tudo indica que os números de inflação permaneçam longe da meta ambicionada dos 2%.