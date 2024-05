A regra 30:30:30:10 pode ser aplicada tanto ao planeamento do rendimento como ao planeamento das pensões e pode ajudar muito a fazer um orçamento, a atingir objetivos de reforma e a proteger o seu património.

O planeamento das pensões tem sido um tema chave nos últimos meses, no meio da atual incerteza económica que envolve taxas de juro mais elevadas, o aumento da inflação e a crise do custo de vida em muitos países. Esta situação fez com que alguns trabalhadores se perguntassem se estão a poupar o suficiente para as suas pensões e, se não, se estão preocupados com a forma de atingir os seus objetivos de reforma de uma forma sustentável e confortável.

Isso, por sua vez, resultou no surgimento de uma variedade de regras financeiras e de planos de pensões, sobre como pode ser a melhor e mais eficiente maneira de distribuir o seu dinheiro. De acordo com vários especialistas financeiros, estas regras podem ajudá-lo a fazer um melhor orçamento, bem como a garantir que está a poupar um montante consistentemente adequado para o futuro.

Como é que funciona?

Uma das regras mais populares, a regra 30:30:30:10, pode ser aplicada tanto em termos de planeamento de rendimentos, como de planeamento de pensões. A versão do planeamento de rendimentos diz que coloca 30% dos seus rendimentos nas despesas do dia-a-dia, 30% nos investimentos, 30% nas poupanças de reforma e 10% nas despesas de emergência.

Robbert Mulder, sócio da Senior Capital, explicou a regra de planeamento do rendimento 30:30:30:10, numa nota enviada por e-mail: "À medida que a Europa se debate com o envelhecimento da população, são essenciais estratégias inovadoras de planeamento da reforma. A regra de planeamento do rendimento 30:30:30:10 oferece uma abordagem estruturada em que os indivíduos alocam 30% do seu rendimento em despesas de subsistência, outros 30% em poupanças para a reforma, 30% em investimentos e 10% para necessidades inesperadas.

“Embora este método ajude as pessoas a gerir as suas finanças de forma eficaz e a prepararem-se para o futuro, pode chegar tarde demais para os que estão perto da reforma, ou já estão reformados. Estes indivíduos precisam de explorar outras possibilidades para garantir a sua estabilidade financeira, especialmente considerando a incerteza dos retornos do investimento.

"As hipotecas de libertação de capital estão a ganhar popularidade na Europa como uma opção viável para os reformados. Estas hipotecas permitem que os proprietários acedam ao capital próprio das suas casas para complementar o seu rendimento de reforma sem a necessidade imediata de pagar juros, proporcionando uma opção financeira estável num contexto de incerteza quanto ao rendimento dos investimentos.

"A crescente popularidade das hipotecas de libertação de património é uma resposta natural aos desafios sociais enfrentados por muitos países europeus. Estes instrumentos financeiros proporcionam aos reformados uma oportunidade valiosa para aumentar a sua flexibilidade financeira. Ao libertarem o capital das suas casas, os reformados podem aumentar o seu rendimento disponível, melhorando assim diretamente a sua qualidade de vida na reforma.

"Quando cuidadosamente gerida com orientação especializada, esta opção não só responde à necessidade imediata de segurança financeira, como também equilibra objetivos de longo prazo, como a manutenção da saúde financeira e a salvaguarda da herança para as gerações futuras.

"De um modo geral, embora as estratégias de poupança tradicionais, como a regra 30:30:30:10, sejam benéficas, os reformados e os que estão prestes a reformar-se devem considerar produtos financeiros adicionais, como as hipotecas de libertação de capital, para garantir a estabilidade imediata e a paz de espírito a longo prazo."

No entanto, no atual clima financeiro, com o aumento do custo de vida e da inflação, muitas pessoas podem ter descoberto que o seu dinheiro não está a render tanto como antes, levando-as a cortar em tudo o que não seja absolutamente essencial, como a renda, as contas e as compras.

Nestes casos, as poupanças para a reforma e os investimentos são muitas vezes os primeiros a ser cortados, com várias pessoas a sentirem que não os podem pagar atualmente, ou que terão definitivamente a oportunidade de compensar as poupanças perdidas mais tarde. Isto também acontece em caso de despedimentos e outras emergências financeiras.

Como a regra do planeamento das pensões 30:30:10 pode reduzir o risco

A versão 30:30:30:10 da regra de planeamento da reforma fala sobre o que fazer com a parte do seu rendimento que já reservou para a reforma e os investimentos. Esta regra defende a aplicação de 30% das suas poupanças em obrigações, 30% em imóveis, 30% em ações e 10% em dinheiro e equivalentes de dinheiro.

Isto pode ajudar muito a repartir o dinheiro da forma mais eficiente e rentável, o que pode ser muito melhor a longo prazo do que deixá-lo parado numa conta poupança. Isto deve-se ao facto de a maioria das contas de poupança não pagar taxas de juro suficientemente elevadas para combater a atual taxa de inflação. Isto significa que, se a inflação se mantiver elevada, as suas poupanças poderão sofrer uma erosão significativa quando chegar à reforma.

O valor temporal do dinheiro, que diz essencialmente que 1 euro hoje valerá muito mais do que 1 euro daqui a 20 ou 30 anos, também ajuda a diminuir o valor das suas poupanças ao longo dos anos. Desta forma, a utilização da regra acima pode ajudá-lo a vencer significativamente o risco da inflação.

A regra de planeamento das pensões 30:30:30:10 também garante que, ao distribuir o seu dinheiro por uma variedade de activos, como ações, obrigações, imóveis e dinheiro, está a reduzir consideravelmente o risco da sua carteira. Em caso de emergência, continua a ter acesso a dinheiro pronto, através dos 10% da sua carteira afetos a numerário e equivalentes de numerário, sem precisar de recorrer a qualquer dos seus investimentos a longo prazo.

é importante lembrar que a regra de planeamento de pensões 30:30:30:10, tal como qualquer outra regra de planeamento financeiro ou de reforma, não é universal e só deve ser utilizada tendo em conta a sua própria tolerância ao risco, objetivos financeiros e fundos disponíveis.

Em vários casos, pode achar que ajustar as percentagens específicas de acordo com os seus objetivos individuais pode funcionar melhor para si. Pode, por exemplo, atribuir uma percentagem maior a ações ou uma percentagem menor a obrigações, dependendo da sua preferência de risco.

Em caso de dúvida, fale sempre com um consultor financeiro independente, que o poderá ajudar a elaborar um plano de poupança-reforma adaptado às suas necessidades específicas. Este deve também ser capaz de oferecer soluções úteis sobre a melhor forma de atingir o seu objetivo, por mais longínquo que este possa parecer.

