Que resultados pretendem as empresas com as eleições europeias?

As empresas da UE têm muitas exigências a fazer ao novo governo. Acima de tudo, querem uma mensagem forte e resoluta: a Europa está aberta aos negócios e os seus dias mais brilhantes ainda estão para vir.

As eleições europeias, que se realizam entre 6 e 9 de junho deste ano, já atraíram muitas atenções, com vários partidos a prometerem regulamentos e facilidades diferentes, especialmente para as empresas.

De acordo com o Conselho Europeu de Relações Externas (ECFR), as eleições deste ano poderão vir a ser marcadas pela direita em vários países, devido a um aumento do apelo dos partidos populistas de direita radical. Por outro lado, a influência dos partidos verdes e dos partidos de centro-esquerda poderá diminuir rapidamente.

O resultado das eleições europeias poderá ter um impacto significativo nas políticas comerciais, nas subvenções a que as empresas poderão ter direito, no financiamento da luta contra as alterações climáticas, nas políticas de desenvolvimento, etc. Como tal, as empresas estão a aguardar ansiosamente os resultados, devido à possibilidade de estes terem um impacto significativo nas suas operações a médio e longo prazo.

On Europe Day, earlier this month, people queue to visit the European Commission as part of Europe Day celebrations in Brussels Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Julie Linn Teigland, sócia sénior da gigante da contabilidade EY, disse à Euronews o que a EY mais gostaria de ver da UE: "As próximas eleições são um momento crucial para a UE, moldando a agenda política para os próximos cinco anos em todo o bloco.

"Não podiam ser num momento mais importante. A nossa própria investigação conclui que o investimento direto estrangeiro na Europa diminuiu 4% em 2023 - o primeiro declínio desde a pandemia, e os níveis de investimento permanecem 11% inferiores aos de 2019. A Europa está a enfrentar uma forte concorrência dos EUA e da China e é necessário tomar medidas agora, se quiser continuar a ser competitiva.

"Seja qual for o resultado das eleições, a UE deve concentrar-se em impulsionar o comércio internacional, tornar-se líder no crescimento verde, colocar a Europa na vanguarda da revolução tecnológica e da IA e equipar a próxima geração com as competências necessárias para nos impulsionar. Os investidores estão à procura de uma abordagem coerente em relação a estes temas fundamentais que irão desempenhar um papel importante na promoção da competitividade europeia.

Sylvain Broyer, economista-chefe para a região EMEA da S&P Global Ratings, afirmou à Euronews: "Apesar de se ter evitado uma recessão e de se estar perto do pleno emprego, os desafios da produtividade da Europa persistem. O declínio da produtividade, particularmente evidente nas principais economias da zona euro, como os Países Baixos, a França, a Alemanha e a Itália, sublinha a necessidade de uma ação colectiva. O apelo de Enrico Letta à redefinição do mercado único sublinha a necessidade de um esforço concertado para enfrentar estes desafios.

"Para recuperar a competitividade e impulsionar o crescimento sustentável, os responsáveis políticos da UE devem acelerar a integração e aprofundar o mercado único europeu. Para tal, é necessário um Parlamento Europeu ágil e uma Comissão Europeia altamente empenhada.

"O projeto da União dos Mercados de Capitais oferece um roteiro claro para o progresso, tal como reconhecido por Letta. A consecução dos seus objectivos constituiria um importante passo em frente, libertando o potencial da poupança europeia para o investimento nacional.

"As principais medidas da agenda da UMC, incluindo a integração dos mercados de acções, as reformas fiscais e a melhoria da legislação em matéria de falências, podem abrir caminho a uma economia europeia mais dinâmica e resistente."

Jochen Stanzi, analista-chefe de mercado da CMC Markets, acredita que os regulamentos relativos às alterações climáticas devem ser mantidos na linha da frente do novo governo.

Nas próximas eleições para o Parlamento Europeu, em 2024, há várias questões importantes que vão moldar as campanhas e a futura direção da UE. Em primeiro lugar, as alterações climáticas e o Pacto Ecológico Europeu estão no centro das atenções.

"Esta política não tem apenas a ver com o ambiente, está interligada com as estratégias económicas, monetárias e industriais e é um tema quente, dado o seu impacto na vida quotidiana e nas indústrias. Por outro lado, a segurança energética é crucial, especialmente no ambiente geopoliticamente tenso de hoje, influenciando tudo, desde as facturas domésticas de energia até às políticas de segurança nacional.

"A recuperação económica pós-Covid-19 continua a ser uma prioridade, com o objetivo de garantir a estabilidade e o crescimento em toda a União. Agora que a inflação desceu para mais perto do objetivo de 2% do BCE, os políticos podem esperar um ambiente de taxas mais favorável, o que significa que o crescimento poderá voltar a aumentar nos restantes anos de 2024 e 2025.

"A segurança e a defesa assumiram uma nova urgência, em especial com o atual conflito na Ucrânia, que realça a necessidade de uma estratégia de defesa forte e coesa da UE.

As empresas querem ver mais políticas centradas na IA

No que diz respeito aos novos regulamentos que seriam mais úteis para a indústria, Teigland disse: "Os dados e a inteligência artificial (IA) estão agora no centro da transformação empresarial. A UE tem liderado a regulamentação deste espaço digital e está numa posição única para promover valores centrados no ser humano no centro da legislação sobre IA, cibersegurança e utilização de dados.

"Criar confiança na IA e nas novas tecnologias através de práticas de governação eficazes deve continuar a ser uma prioridade para os decisores políticos. Os regulamentos devem ser flexíveis e preparados para o futuro.

"No que diz respeito à sustentabilidade e ao progresso em direção ao zero líquido, a UE deve garantir que os regulamentos existentes - a Diretiva relativa aos relatórios de sustentabilidade das empresas (CSRD), a Diretiva relativa à devida diligência em matéria de sustentabilidade das empresas (CSDDD) e as Normas Europeias de Relatórios de Sustentabilidade (ESRS) - sejam implementados de uma forma que funcione para os cidadãos, empresas e sociedade como um todo.

"Em última análise, a competitividade deve ser uma pedra angular da política europeia e a transformação da sustentabilidade e da tecnologia deve ser formulada em termos de vantagens competitivas e não de encargos regulamentares".

A UE tem ainda algum caminho a percorrer no domínio da tecnologia da IA e da sua integração económica, mas a nossa força reside na nossa diversidade", afirmou Simona Vasyte, CEO da Perfection42, à Euronews. A implementação de regulamentos que promovam ou imponham princípios de código aberto - dados abertos, modelos de IA abertos - poderia melhorar drasticamente a dinâmica competitiva.

"Estas medidas democratizariam a inovação, acabando com os monopólios e abrindo as portas a um leque mais vasto de empresas e países. Esta abordagem não só nivela as condições de concorrência, como também se alinha com os valores fundamentais da UE de justiça e progresso coletivo."

Quando questionado sobre o que o novo governo da UE pode fazer para manter as empresas europeias investidas no continente, em vez de se cotarem nos EUA ou noutros países, Teigland afirmou: "A Europa enfrenta uma concorrência significativa em termos de investimento, nomeadamente por parte dos EUA, onde a Lei de Redução da Inflação (IRA) provou ser um atrativo incrivelmente poderoso para as empresas que ainda não estão estabelecidas no continente.

"A UE deve transmitir uma mensagem forte e resoluta: A Europa está aberta aos negócios e os seus dias mais brilhantes ainda estão para vir.

"Os investidores estão optimistas quanto às perspectivas a longo prazo da Europa, porque se espera que a situação económica melhore gradualmente e, num contexto de tensão geopolítica crescente, a relativa estabilidade das principais economias europeias constitui uma vantagem considerável.

"A nova Comissão Europeia deve tirar partido desta situação e manter o investimento das empresas europeias, concretizando o projeto da União dos Mercados de Capitais e reforçando a unidade europeia através do mercado único.

A este respeito, Vasyte afirmou: "A melhor coisa que me vem à cabeça no que diz respeito à ajuda dos governos da UE é manter a dinâmica e o incentivo às colaborações económicas, tanto dentro da UE como com países fora da zona euro. Seria ótimo ter mais gigantes tecnológicos na UE para rivalizar com a China e os EUA".

A manipulação eleitoral com recurso à IA continua a ser uma preocupação

Nos últimos meses, a utilização abusiva da IA tem sido generalizada, especialmente em casos como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a guerra entre Israel e o Hamas, com o objetivo de transmitir informações enganosas sobre a evolução destes conflitos.

Public needs to know how to recognise AI Michael Dwyer/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Os riscos da IA, em termos de deepfakes, violações da privacidade, automatização de armas e volatilidade e manipulações do mercado bolsista, também foram amplamente divulgados. Agora, com 2024 a ser um ano de numerosas eleições em todo o mundo, a IA a ser utilizada para manipular os resultados eleitorais também tem sido uma preocupação significativa.

Referindo-se a isso, Vasyte disse: "Embora possa haver alguns riscos de influenciar o comportamento dos eleitores com deepfakes, a IA também pode ser usada para uma campanha mais inclusiva e focada. O que é importante é sensibilizar para a potencial utilização da IA e educar as pessoas sobre como detetar conteúdos gerados por IA.