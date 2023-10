Von der Leyen apresenta plano de crescimento para os Balcãs

De Euronews

São países que estão à porta da União Europeia e recebem agora incentivos às reformas das mãos da presidente da Comissão

PUBLICIDADE

A presidente da Comissão Europeia começou na Macedónia do Norte uma visita de quatro dias aos Balcãs ocidentais.

Ursula von der Leyen apresenta o novo plano europeu de crescimento económico para região, anunciado durante a cimeira do "Processo de Berlim", há duas semanas, em Tirana.

A União Europeia definiu um pacote financeiro de 6 mil milhões de euros para investimentos e desenvolvimento dos Balcãs. Fundo condicionados à realização de reformas para, por exemplo, alinhar normas e padrões aos europeus.

O plano prevê também o acesso ao Mercado Único europeu a empresas da região, mas exige que antes os países dos Balcãs concluam o mercado comum regional.

Von der Leyen passa esta segunda-feira por Pristina, onde vai encontrar-se com as autoridades do Kosovo. Na terça-feira, visita o Montenegro e a Sérvia. Conclui a digressão na quarta-feira com uma visita à Bósnia-Herzegovina.

Os países dos Balcãs Ocidentais aspiram a aderir à União Europeia, mas encontram-se em diferentes fases de aproximação.

O "Processo de Berlim" foi uma iniciativa da Alemanha que surgiu em 2014 para promover a integração europeia dos países do sudeste da Europa.

A modernização das estruturas estatais, e os problemas sistémicos na área da transparência e da justiça são alguns das questões que têm mantido estes Estados fora da União Europeia.

Bruxelas tem apontado 2030 como data para a próxima fase do alargamento, mas a guerra da Rússia na Ucrânia colocou mais pressão no processo.