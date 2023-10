Uma viagem por Hong Kong para explorar os principais destaques culturais e financeiros da cidade

Junte-se a nós para conhecer os principais pontos culturais e financeiros de Hong Kong apreciando os pontos turísticos e as experiências que a cidade tem para oferecer.

Hong Kong continua a atrair talentos estrangeiros. Os residentes estrangeiros representam quase 10% dos 7,5 milhões de habitantes de Hong Kong, com os expatriados a trabalharem principalmente em indústrias como a bancária e financeira.

Nesta edição de Spotlight, fazemos um passeio por Hong Kong com Sebastien Chaker, chefe do escritório da Allfunds em Hong Kong. A empresa espanhola WealthTech que lidera está sediada no Centro Financeiro Internacional, no distrito financeiro.

Para Sebastien, Hong Kong é um destino importante para as empresas do setor financeiro. Explica que as principais vantagens de Hong Kong são o seu forte quadro regulamentar e infra-estruturas de ponta, com bons transportes públicos e um aeroporto com boas ligações. Também cita a força de trabalho diversificada, composta por pessoas de Hong Kong e expatriados.

Sebastien leva-nos até aos pontos imperdíveis de Hong Kong. O Mercado Central, um mercado ao estilo Bauhaus que foi recentemente reformado para abrigar restaurantes, exposições de arte, culturais e lojas, é a nossa primeira paragem.

Caminhamos até o bairro do SoHo, visitaremos o Tai Kwun Centre, antiga prisão e sede da polícia de Victoria, que também foi renovada.

Finalmente, seguimos para Victoria Peak, um dos locais mais famosos da cidade pelas suas vistas lendárias dos arranha-céus de Hong Kong.