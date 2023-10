Governo eslovaco reforça segurança na fronteira com a Hungria

De Euronews

O primeiro-ministro quer evitar que pessoas ligadas a grupos "terroristas" entrem no país.

O novo governo eslovaco anunciou um grande destacamento de polícias e forças armadas ao longo da fronteira com a Hungria. Sobre a decisão, o primeiro-ministro Robert Fico afirmou que a imigração ilegal deve ser controlada para evitar que pessoas ligadas a grupos "terroristas" entrem no país.

Se avaliarmos os números, nestes dez meses de 2023, 46 000 migrantes ilegais entraram na Eslováquia. Chegaram livremente, quase como se estivessem a fazer uma viagem. Ninguém estava preparado para eles na fronteira. Ninguém os controlou. Atravessaram os postos de controlo fronteiriços, bateram à porta do departamento de polícia mais próximo, onde lhes foi entregue alguma papelada, em violação da lei, e depois circularam pela Eslováquia ou seguiram em frente”, declarou Fico após uma reunião com o Ministro do Interior Matus Sutaj Estok, acrescentando que vai inspecionar pessoalmente a situação na fronteira.

O novo governo da Eslováquia tomou posse na quarta-feira passada, depois do partido de esquerda Smerm ter ganho as eleições parlamentares de 30 de setembro, abrindo caminho para que o líder populista se tornasse primeiro-ministro pela quarta vez.

Robert Fico ainda não divulgou o seu programa político, mas sugeriu que este incluirá uma posição dura contra a imigração.