Supremo Tribunal chumba plano do Governo britânico para enviar migrantes para o Ruanda

Proposta do executivo britânico tinha como objetivo reduzir o número de imigrantes legais e irregulares.

O Supremo Tribunal do Reino Unido declarou ilegal o regime de deportação de requerentes de asilo do Ruanda. Lord Reed, Presidente do Supremo Tribunal, proferiu a decisão que foi tomada por unanimidade pelos cinco juízes.

Já em junho, o Tribunal de Recurso tinha contrariado o plano do governo de enviar requerentes de asilo para o Ruanda durante o período de avaliação dos processos. O Ruanda concordou em alojar pessoas que estão à espera de uma resposta em centros de acolhimento especiais, mas a justiça britânica considerou que "não se tratava de um país seguro".

O executivo britânico garante que esta política seria destinada a dissuadir os imigrantes de arriscarem as suas vidas ao atravessar o Canal da Mancha em pequenos barcos.

Rishi Sunak comprometeu-se a "parar os barcos" - uma referência aos botes sobrelotados e outras pequenas embarcações que fazem a viagem do norte de França transportando migrantes que esperam viver no Reino Unido. Mais de 45.000 pessoas chegaram ao Reino Unido através do Canal da Mancha em 2022, e várias morreram na tentativa.