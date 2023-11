As luzes de Natal já brilham nos Campos Elísios

De Euronews

O brilho, a luz e a cor voltaram a invadir os Campos Elísios, em Paris, como manda a tradição, anunciando as festas de Natal e final de ano.

PUBLICIDADE

Ela aí está, a famosa iluminação de Natal da Cidade das Luzes, que atrai todos os anos milhares de turistas aos Campos Elísios.

Com as luzes, Paris inaugura a temporada das férias de Natal e fim de ano.

A iluminação da mais conhecida avenida do mundo foi acesa pela presidente da câmara da cidade, Anne Hidalgo e pelo presidente do Comité dos Campos Elísios, Marc Antoine Jamet, que garante que todo este brilho e cor não consome mais energia do que um apartamento com quatro pessoas.

Desde 2007, diz o responsável, o consumo de energia foi reduzido em 98%, alterando processos, equipamentos e fornecimentos.