De Ádám Magyar

Há quem pense que o regresso ao poder de Robert Fico fez com que a Hungria deixasse de enviar migrantes para a fronteira com a Eslováquia.

Os imigrantes ilegais desapareceram quase completamente da fronteira entre a Hungria e a Eslováquia, ao longo do rio Ipiľ.

Dezenas de milhares de pessoas atravessaram o rio aqui, em poucos meses, na esperança de obter uma autorização de residência na Eslováquia.

No final de setembro, novos grupos ainda chegavam diariamente, mas a situação mudou completamente e as pessoas perguntam-se porquê.

O antigo autarca da aldeia de Sečianky, István Deák, tem uma explicação: "Há cerca de duas semanas tudo isto desapareceu, quase da noite para o dia. Isto possivelmente também se deve às condições meteorológicas, porque o rio é fronteiriço, - o lado húngaro e o lado eslovaco estão separados pelo Ipiľ."

Um dos pontos de passagem mais importantes para os migrantes foi a passarela em Ipeľské Predmostie, mas desde setembro a paisagem mudou drasticamente, como refere o repórter da Euronews, Ádám Magyar: "A pequena passarela está atualmente intransitável. Ainda há algumas partes fora de água, no meio, mas ambas as extremidades estão submersas e a área ao redor está completamente inundada pelo Ipel'. Quem quiser atravessar agora tem que entrar na água fria. Encontramos algumas meias e sacos de dormir na área, mas devem ter sobrado de antes, segundo os moradores, que agora se dizem aliviados".

O autarca de Ipeľské Predmostie, Viktor Lestyánszky, fala do sentimento da população.

“Eles estão claramente felizes com isto, e é compreensível, porque quando três grupos de trinta pessoas apareciam na aldeia por dia, por vezes à noite, era uma fonte de preocupação, especialmente para as senhoras da aldeia, ou para as mães cujos filhos pequenos tinham de ir sozinhos até ao autocarro para irem à escola."

Numa das cidades fronteiriças mais importantes, Šahy, o número de chegadas também caiu drasticamente. Uma residente afirma: "Eles vêm, mas vêm cada vez menos. Já não há três ou quatro grupos por dia. Há menos, felizmente."

Algumas pessoas acreditam que a polícia enviada pelo novo governo assustou os migrantes; e há quem pense que a Hungria deixou de enviar migrantes depois de o aliado de Viktor Orbán, Robert Fico, ter voltado ao poder.