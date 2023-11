De Andrew Naughtie

O regresso de um conflito armado à escala real na Europa fez com que Berlim reavaliasse radicalmente a sua política de segurança.

Com a Rússia e a Ucrânia ainda em combate, ao fim de quase dois anos, e um importante conflito israelo-palestiniano em curso, a União Europeia e a NATO estão a seguir o seu caminho numa nova e caótica ordem de segurança mundial - e a maior economia da Europa está a abalar ideias antigas sobre a verdadeira função das suas forças armadas.

Quando a guerra ucraniana começou, a Alemanha foi cautelosa em oferecer a Kiev fornecimentos militares diretos. Mas, pouco depois da invasão russa, o chanceler Olaf Scholz reformulou em termos dramáticos as obrigações morais da Alemanha de ajudar a resistir à agressão russa.

No seu discurso de "ponto de viragem" no Bundestag, descreveu a "guerra de Putin" na Ucrânia como uma guerra que arriscava um regresso aos dias negros da Europa antes da década de 1940, aludindo à história da Alemanha, enquanto pressionava os deputados a apoiarem o envio de armas e fornecimentos a um aliado que não pertence à UE nem à NATO.

"Muitos de nós ainda nos lembramos das histórias de guerra dos nossos pais ou avós e, para os mais jovens, é quase inconcebível uma guerra na Europa. Muitos deles estão a dar voz ao seu horror...".

"A questão central é saber se o poder pode prevalecer sobre a lei. Se permitimos que Putin faça recuar o relógio até ao século XIX e à era das grandes potências. Ou se temos a capacidade de manter sob controlo os belicistas como Putin.

O discurso foi um ponto de viragem importante, não só no conflito ucraniano, mas também na forma como o Governo alemão discute a estratégia militar, que, tendo em conta a história do país até 1945, foi durante muito tempo um assunto difícil. Até há pouco tempo, contribuir para a segurança mundial através da NATO, em vez de aumentar unilateralmente o poder militar alemão, era suficiente para evitar reabrir discussões incómodas sobre o que uma Alemanha "forte" poderia significar para a Europa.

German Chancellor Olaf Scholz, center, visits the Territorial Disposition Group capability demonstration, at Cologne-Wahn military airport, in Cologne, 23 October 2023 23 AP Photo

Desde o discurso, as contribuições da Alemanha para a Ucrânia têm sido, por vezes, hesitantes, com queixas de Kiev e de outros parceiros europeus de que Berlim não está a agir com rapidez suficiente para cumprir as suas promessas.

Mas com os ucranianos a lutarem para fazer recuar a Rússia na sua crucial frente sudeste, a Alemanha está a tentar levar as coisas mais longe. E o ministro da Defesa de Scholz, Boris Pistorius, fala agora sobre a postura de defesa da Alemanha em termos diferentes de tudo o que se ouviu desde que o país foi reunificado em 1990.

Num artigo publicado recentemente no jornal Tagesspiel, Pistorius apelou a "mudanças fundamentais" no exército alemão, a Bundeswehr, que, segundo ele, precisa de uma grande reforma estrutural "para ser eficaz e estar apto para a guerra no futuro".

Esta formulação é muito diferente da forma relativamente tímida como os governos alemães têm abordado a questão da força militar nas últimas décadas - e no seu último parágrafo, Pistorius escreveu em termos ainda mais fortemente unilaterais que terão deixado desconfortáveis muitos pensadores e decisores políticos em Berlim.

"Precisamos de uma mudança de mentalidade não só na Bundeswehr, mas também na política e na sociedade", declarou: "O que está em jogo é a segurança do nosso país e, portanto, a base para a coexistência social, o progresso e o crescimento económico. Como Estado e como sociedade, precisamos de ser capazes de nos defender e de ser resilientes, para que possamos continuar a viver em paz, liberdade e segurança no futuro."

Preparados para lutar

De acordo com a especialista alemã em política de segurança Minna Ålander, do Instituto Finlandês de Assuntos Internacionais, as palavras de Pistorius foram recebidas com algum espanto. Muitos dos seus colegas de partido partilham uma profunda aversão à normalização da guerra e estão alarmados com o facto de Pistorius estar disposto a falar nestes termos.

No entanto, a eurodeputada disse à Euronews que os problemas estruturais que a Bundeswehr enfrenta são demasiado graves para serem evitados pelo Governo, tendo em conta as promessas que já fez.

"Houve uma sensação de abrandamento do ímpeto depois do verão, mas a Alemanha está sob grande pressão para cumprir a promessa de enviar uma brigada de quatro mil homens para a Lituânia, como prometeu Pistorius.

German Defense Minister Boris Pistorius sits on a Leopard 2 tank during a visit at the Bundeswehr tank battalion 203 in Augustdorf, Germany. Martin Meissner/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

"Atualmente, a Bundeswehr não tem capacidade para a montar e é provável que demorem alguns anos até que a brigada esteja totalmente tripulada e equipada. Isso não é bom para um país com a dimensão da Alemanha".

"É também uma questão de prestígio, até certo ponto. Além disso, a Alemanha fez promessas muito elevadas de contingentes de tropas - 30.000 soldados, 85 navios e jatos - pelo que tudo isto é um enorme desafio, tendo em conta o estado atual da Bundeswehr.

"Injetar dinheiro na Bundeswehr não vai ajudar se as questões estruturais (especialmente a ineficiência) não forem resolvidas", sublinhou.

Tempo para pagar

É claro que não se trata apenas da Alemanha em si. A mudança de estratégia tem a ver com o requisito de despesa da NATO - ou seja, a obrigação de todos os membros do tratado gastarem pelo menos 2% do seu PIB anual na defesa.

Historicamente, a Alemanha não tem cumprido este requisito e Scholz aludiu à necessidade de corrigir esta situação no seu discurso de mudança de estratégia, mas este requisito ainda não consta de um orçamento a longo prazo. Scholz reafirmou agora esta promessa, dizendo que a Alemanha vai começar a cumprir o objetivo "nos anos 20 e 30" - uma promessa que pode ajudar a evitar um risco importante para a legitimidade da aliança.

O défice nas despesas dos membros europeus da NATO foi uma fixação para Donald Trump que, enquanto Presidente dos EUA, se queixou frequentemente de que a Alemanha estava a aproveitar-se das despesas de defesa americanas e ameaçou mesmo retirar milhares de tropas estacionadas no país.

"Eles fazem uma fortuna com as tropas", disse à Fox News em 2020. "Constroem cidades à volta das nossas tropas".

Olaf Scholz meets Donald and Melania Trump at the G20 Summit in Hamburg, 2017. AFP

Com Trump a concorrer a mais um mandato - e com boas sondagens contra Joe Biden - antigos conselheiros que se tornaram críticos avisaram que, caso seja reeleito, poderá tentar cumprir as suas anteriores ameaças de retirar os EUA da NATO.

E se a Alemanha, a segunda maior economia da aliança, ainda não estivesse no bom caminho para cumprir as suas obrigações, uma retirada da NATO seria mais fácil de vender ao Partido Republicano, cada vez mais isolacionista.

A saída dos Estados Unidos da NATO iria desestruturar a ordem de segurança da Europa num momento extremamente perigoso. E, como disse Ålander à Euronews, não foi apenas o conflito na Ucrânia que trouxe a gravidade da situação.

"Penso que o ataque do Hamas e a guerra de Gaza tiveram um enorme impacto na sociedade e na política alemã. A mudança para uma retórica de direita foi instantânea, especialmente no que respeita à migração".